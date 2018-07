Eliporto UNISA: raddoppia il servizio antincendio territoriale.

Si potenzia la sezione tecnologica e manutentiva del servizio di spegnimento incendi presente nel campus di Fisciano . Oltre all’elicottero di pertinenza, da qualche settimana l’elisuperficie universitaria ospita anche un secondo elicottero destinato alla copertura delle zone della costiera sorrentina e della costiera amalfitana. L’eliporto UNISA (adiacente l’Osservatorio dell’Appennino Meridionale dell’Università di Salerno) è un’area progettata ed attrezzata per il decollo e l’atterraggio degli elicotteri, munita di strutture per il rifornimento di acqua dei velivoli operanti sui territori limitrofi, una stazione a disposizione del territorio, che ospita d’estate il servizio antincendio gestito dalla Regione Campania, nonché ulteriore punto d’intervento a livello locale per il monitoraggio delle zone verdi e per il pronto intervento boschivo.