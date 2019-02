Documento Valditara: chiarimenti del rettore Aurelio Tommasetti sull’articolo di Corrado Zunino.

In merito all’articolo apparso ieri sul sito di Repubblica a firma di Corrado Zunino, dal titolo “Università la rivolta dei Rettori contro il ministero: giù le mani dall’ANVUR”, si ritiene opportuno chiarire ulteriormente la posizione del rettore dell’Università di Salerno, solo in parte anticipata nel testo.

Dichiara il rettore Tommasetti: “Non vi è alcuna presa di posizione nei confronti del Ministero, come potrebbe apparire dal titolo dell’articolo, né la volontà di contrapporsi all’esperienza della valutazione della ricerca, né sovrapporsi a posizioni critiche di altri rettori.

Si tratta, invece, di ribadire il valore strategico di una maggiore mentalità competitiva che può solo giovare alla crescita e funzionalità degli atenei, così come indicato peraltro nel documento del Capo Dipartimento prof. Valditara.

In tale documento, inoltre, non si riscontra alcuna volontà di ricondurre l’Anvur sotto il controllo del Miur”.

Per un approfondimento sul tema si allega la nota completa fatta pervenire dal rettore Tommasetti alla Coordinatrice della Conferenza dei Rettori delle Università Campane.

Lettera del Rettore Tommasetti