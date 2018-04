Convenzione UNISA e Tribunale per i Minorenni di Napoli per reinserimento sociale, firma giovedì 5.

Giovedì 5 aprile, alle ore 10.30, presso la sede del Tribunale per i Minorenni di Napoli (Viale Colli Aminei 44), la Presidente del Tribunale Patrizia Esposito e il Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti sottoscriveranno la Convenzione dedicata al percorso di reinserimento sociale dei giovani.

Finalità dell’accordo nascente è quello di avviare un rapporto organico di collaborazione interistituzionale, volto a sviluppare un legame tra i Dipartimenti dell’Università, i Tribunali competenti, le imprese e il territorio, al fine di promuovere un percorso di formazione e di reintegrazione sociale dedicato ai minorenni e ai giovani adulti dell’area penale esterna. L’accordo rafforza e completa la progettualità già avviata dall’Ateneo con il Tribunale per i Minorenni di Salerno e il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania (CGM), formalizzata dalla convenzione dello scorso 22 marzo.

Prenderanno parte all’incontro di domani anche la dott.ssa Ornella Riccio, Magistrato di sorveglianza del Tribunale e il prof. Pietro Campiglia dell’Università di Salerno.

Al termine dell’incontro seguirà la visita presso l’Istituto penale minorile di Nisida.