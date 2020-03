Conseguire una laurea on line conviene? Tutto quello che devi sapere sulle università telematiche.

La laurea telematica conviene?

Questa è sicuramente la domanda principale tra chi sta scegliendo l’Università ideale e vorrebbe conoscere meglio il funzionamento degli Atenei online.

In rete sono reperibili tantissime informazioni sulle Università Telematiche, ma non tutte sono corrette.

La scelta della facoltà universitaria è un momento fondametale della vita e deve essere affrontato con grande impegno e responsabilità.

Ci sono molti fattori da considerare e la metodologia formativa è sicuramente tra i più rilevanti.

Che cos’è l’Università Telematica?

Quando parliamo di Università online facciamo riferimento ad un Ente universitario riconosciuto a tutti gli effetti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca). In base al decreto del 17/04/2003, i titoli di studio conseguiti con un’università telematica hanno esattamente lo stesso valore legale di quelli conseguiti in un ateneo “tradizionale”.

La laurea telematica è valida e riconosciuta?

Si, la laurea telematica è valida a tutti gli effetti ed è un titolo di studio riconosciuto al 100%.

Corsi di laurea, master e specializzazioni erogati online, dunque, hanno la stessa valenza legale degli altri erogati per via frontale. L’unica differenza della laurea online rispetto a quella tradizionale risiede nella metodologia formativa adottata, che prevede l’utilizzo di una piattaforma innovativa per la fruizione delle lezioni.

Come funziona la metodologia telematica?

Grazie a questa metodologia è possibile studiare e seguire le lezioni comodamente da casa, accedendo ad una piattaforma e-learning con credenziali personali.

Tutto ciò di cui si ha bisogno è un device (smartphone, tablet, PC) e una connessione Internet.

Prendiamo ad esempio l’Università Niccolò Cusano, la migliore università telematica italiana secondo il rapporto del consorzio interuniversitario Almalaurea, che prevede:

La frequenza delle lezioni-video previste per ogni esame connettendosi alla piattaforma telematica, mediante le password di accesso fornite dall’Università (didattica erogativa);

previste per ogni esame connettendosi alla piattaforma telematica, mediante le password di accesso fornite dall’Università (didattica erogativa); Lo svolgimento del test di autovalutazione previsto alla fine di ogni modulo che compone l’esame; si precisa che le domande del test hanno il fine di accertare la preparazione dello studente sugli argomenti trattati, di conseguenza l’omesso svolgimento del test non consente l’accesso al modulo di studio successivo (didattica interattiva);

previsto alla fine di ogni modulo che compone l’esame; si precisa che le domande del test hanno il fine di accertare la preparazione dello studente sugli argomenti trattati, di conseguenza l’omesso svolgimento del test non consente l’accesso al modulo di studio successivo (didattica interattiva); Lo svolgimento delle domande di verifica (compito di verifica) somministrate dal professore prima dell’esame (didattica interattiva).

Con la laurea telematica si trova lavoro?

Certamente, conseguire un titolo di studio online vuol dire avere una laurea 100% riconosciuta dal Miur.

Per la legge, le lauree conseguite online sono valide ed equipollenti al 100% a quelle conseguite presso una tradizionale università con frequenza frontale in aula.

Dunque, si, con la laurea telematica potrai aspirare a professioni che necessitano di questo titolo di studio.

Nelle schede informative di ciascun Corso di Laurea Unicusano troverai tutti gli sbocchi lavorativi a cui quel Corso potrebbe farti accedere.

Perché la laurea telematica conviene?

Scegliere di frequentare un Ateneo online ti offre molti vantaggi.

Riassumiamo i principali in questi punti:

Possibilità di organizzare il tuo tempo in piena libertà : la piattaforma e-learning, sempre attiva, ti permette di scegliere quando, dove e come studiare, adattandosi al tuo stile di vita

: la piattaforma e-learning, sempre attiva, ti permette di scegliere quando, dove e come studiare, adattandosi al tuo stile di vita Conciliare studio e lavoro : la flessibilità dello studio online ti consente di coniugare il tuo percorso accademico con la tua attività professionale, senza rinunce

: la flessibilità dello studio online ti consente di coniugare il tuo percorso accademico con la tua attività professionale, senza rinunce Usufruire di un servizio di tutoraggio che ti guida nel tuo percorso di studi, aiutandoti nell’individuazione del tuo metodo di studio universitario e dandoti supporto tecnico e morale

che ti guida nel tuo percorso di studi, aiutandoti nell’individuazione del tuo metodo di studio universitario e dandoti supporto tecnico e morale Abbattimento degli spostamenti: studiare fuori sede può essere un costo non indifferente da sostenere. Con la laurea online, ridurrai gli spostamenti al minimo e potrai rimanere nella tua città per conseguire la laurea. Gli esami da sostenere prevedono la presenza fisica nel centro Unicusano più vicino a te.

Come iscriversi ad un corso di laurea online?

Le modalità di iscrizione sono estremamente semplici.

Un nostro consulente esperto vi seguirà in ogni fase dell’iter, dalla scelta del corso di laurea alla documentazione necessaria per l’iscrizione.

