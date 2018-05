Completati i lavori di potenziamento della Piazza dei Giovani del campus di Fisciano per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’area dedicata ad ospitare le manifestazioni culturali di Ateneo. L’intervento, contemplato dal programma “CostruendoUNISA”, ha riguardato l’apertura di un nuovo varco di accesso, posto sul lato opposto all’accesso principale, con un’ampiezza di 2 mt ed apposita rampa di deflusso. In concomitanza al nuovo accesso è stata realizzata una passerella di collegamento al palco direttamente dall’esterno, al fine di limitare l’ingresso dei mezzi per le operazioni di carico/scarico delle attrezzatura musicali.

“In adempimento alle condizioni di Safety e di Security stabilite dalla Circolare del 7 giugno 2017, emanata dal Ministero dell’Interno e relativa al governo e alla gestione delle manifestazioni pubbliche – precisa il Rettore Aurelio Tommasetti – l’intervento, eseguito e coordinato dall’Ufficio Tecnico di Ateneo, è stato finalizzato al potenziamento dei livelli di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’organizzazione degli stessi eventi”.

I lavori sono stati completati da una sistemazione a verde dell’intera area.