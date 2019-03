Art + Feminism, venerdì 8 all’Università di Salerno.

Unisciti ai volontari di tutto il mondo che hanno scelto di dare voce alle donne! L’8 marzo 2019, a partire dalle 14,30, prenderà il via la maratona collettiva di scrittura al femminile Art + Feminism 2019 Salerno, presso il Laboratorio Turing del Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno.

Chiunque potrà dare un contributo all’edit-a-thon (letteralmente, “maratona di modifiche” su Wikipedia): ci saranno tutorial introduttivi per i principianti, supporto da parte dei wikipediani esperti per la scrittura collettiva, materiale di consultazione. Si potranno fare domande ed essere certi di avere tutto il supporto valido per creare voci di qualità legate alle biografie delle attiviste premiate con l’International Women of Courage Award (Premio Internazionale Donne Coraggiose).

Tale prestigiosa onorificenza viene conferita, annualmente, dal segretario di stato statunitense a donne di tutto il mondo che si siano contraddistinte per l’impegno profuso nella protezione dei diritti umani, nell’impegno per migliorare la condizione delle donne e nella promozione della pace e della trasparenza del proprio governo. Un riconoscimento che ha visto premiate, dal 2007, oltre 120 donne di ben 65 nazioni differenti!

Giunta alla sesta edizione, la campagna internazionale “Art+Feminism” ha lo scopo di contribuire a colmare il divario “di genere” presente anche su Wikipedia, la più grande enciclopedia libera online: le donne sono sotto-rappresentate, sia come numero di voci enciclopediche sia come numero di persone attive come contributor, cioè come autori e autrici. Pertanto, in occasione della maratona di scrittura, chi prenderà parte all’evento potrà dare un contributo reale. Anche a distanza. Si incoraggia, infatti, la partecipazione anche da remoto, per gli utenti già iscritti a Wikipedia. E’ possibile seguire la maratona su Facebook e Twitter usando gli hashtag: #artandfeminism #noweditingaf #AF6 #womenofcourage.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, in collaborazione con l’associazione Mind The Gaps, l’associazione Wikimedia Italia e il progetto Vivarium, tutte realtà impegnate nella diffusione della cultura digitale e nella condivisione di buone pratiche collaborative, anche sulla tematica del gender gap.

L’evento è gratuito, basta registrarsi qui: https://artandfeminism2019salerno.eventbrite.it