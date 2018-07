Welfare moderno della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, giovedì 5 alla Camera di Commercio a cura dell’Ordine dei Commercialisti.

Un sistema contributivo con una forte funzione sociale, che guarda al futuro dei propri iscritti tout court, pensando non solo a garantirne una pensione dignitosa ma anche a salvaguardarne la qualità della vita sostenendo le spese mediche per la prevenzione: è il “Welfare moderno della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri” che sarà al centro di un incontro promosso giovedì 5 luglio dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno presieduto da Salvatore Giordano.

Ad illustrare tutti i nuovi servizi dell’Ente sarà il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Luigi Pagliuca coadiuvato dal Vice Presidente Giuseppe Scolaro che, a partire dalle 9.30, incontreranno presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno (via Roma 29) i professionisti iscritti all’Ordine di Salerno. Introduce e modera Gerardina Castronuovo, Consigliere O.D.C.E.C. Salerno delegata alle Casse Previdenza.

L’incontro sarà l’occasione per ragionieri ed esperti contabili salernitani non solo di conoscere la politica attuale e lo stato dell’arte della Cassa, con le prestazioni dedicate quali le polizze assistenziali per la prevenzione della salute, ma anche per valutare le proprie posizioni contributive. Nel corso della mattinata infatti alcuni funzionari dell’Ente saranno a disposizione degli iscritti dell’O.D.C.E.C. Salerno che vorranno consultare dal vivo il proprio estratto conto previdenziale, verificare lo storico dei propri dati e versamenti, effettuare una simulazione per conoscere il proprio calcolo pensionistico, ed effettuare insieme ai funzionari una valutazione più consapevole del proprio futuro previdenziale.

