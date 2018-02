Screening del cancro del colon retto, incontro all’Ordine dei Medici venerdì 23.

Il 23 febbraio prossimo, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di Salerno di terrà l’incontro di formazione su : “L’Organizzazione dello Screening cancro colo rettale nell’ASL Salerno”.

Una giornata di approfondimento nel corso della quale i vari aspetti dell’organizzazione dello screening saranno affrontati e discussi dalle diverse figure professionali e specialistiche che si occupano del tema.

Si parlerà, in particolare, di come prendere in carica il paziente nei tre momenti fondamentali del percorso : prevenzione, diagnosi e terapia.

I relatori si incontreranno per condividere una comune strategia di lavoro, organizzata in Rete, per migliorare l’offerta assistenziale dedicata ai residenti in ogni angolo della provincia, nella consapevolezza che i cittadini, aderendo allo screening, hanno l’occasione di evitare l’insorgenza della malattia neoplastica del colon retto, attraverso l’individuazione e la rimozione dei suoi precursori.

La partecipazione allo screening, riservato alle persone di età compresa fra i 50 ed i 70 anni, costituisce un investimento sulla propria salute: attraverso di esso è possibile diagnosticare il tumore in fase precoce, con una significativa ricaduta sull’attesa di vita.

La Regione Campania è fortemente impegnata nella campagna di prevenzione oncologica su tutto il territorio, per offrire ai cittadini l’opportunità di aderire agli screening per la diagnosi precoce del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto.

In tale contesto si inquadra la giornata di formazione organizzata dal Dipartimento di Medicina Generale, Lungodegenza e Riabilitazione e delle Specialità Mediche dell’Asl Salerno e della Presidenza dell’Ordine dei Medici.