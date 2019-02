Revisori degli Enti Locali e Bilancio di Previsione, venerdì 1 al Saint Joseph Resort.

Cosa cambia per il Bilancio di Previsione 2019 degli Enti Locali alla luce della Legge di Bilancio (legge n.145/2018) e quali sono i nuovi controlli e adempimenti in carico ai Revisori: se ne discuterà venerdì prossimo, 1 marzo, nel corso di un Seminario organizzato dall’Associazione Impegno e Passione – Accademia Italiana dei Dottori Commercialisti Salerno (AIP-ANDOC Salerno) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, presieduto da Salvatore Giordano.

L’evento formativo, in programma dalle ore 15,30 presso il Saint Joseph Resort (via S. Allende 66, Salerno), sarà incentrato sugli effetti che la Manovra economica varata lo scorso dicembre potrebbe avere sui Bilanci di Previsione degli Enti Locali – chiamati ad approvarlo entro il 31 marzo 2019 – e il comportamento che i revisori dovranno seguire nei controlli da effettuare, dalle verifiche preliminari di attendibilità e congruità del documento su cui gli Enti baseranno la propria pianificazione economica alla relazione che l’organo di revisione è chiamata a stilare, con particolare attenzione alla coerenza delle previsioni e all’equilibrio di bilancio.

A relazionare sul tema i dottori commercialisti Marina Fronda, Dirigente della Provincia di Salerno, Rosario Poliso e Anna Farro, Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Capaccio. L’introduzione dei lavori è affidata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano e al Presidente A.I.P. A.N.DO.C. Salerno Mauro Cappuccio. Modera Donato Toriello.

Obiettivo del Seminario è fornire formazione continua ai fini della maturazione dei crediti necessari all’Iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali, in conformità alle previsioni legislative nazionali. Un’opportunità che l’ODCEC guidato da Salvatore Giordano offre gratuitamente ai propri iscritti per incentivarne e sostenerne la specializzazione professionale al meglio, grazie all’attento lavoro di tutto il Consiglio e, per questa tematica, del Consigliere delegato alla Commissione Revisione negli Enti Locali Ciro Di Lascio.

Ulteriori dettagli su: www.commercialistisalerno.org.