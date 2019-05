Prevenire la crisi d’impresa, il ruolo dei commercialisti, giovedì 30 al Saint Joseph Resort.

Anticipare l’insorgenza della situazione di crisi, prevenire e scongiurare le situazioni di rischio insolvenza, supervisionando l’andamento aziendale: è una delle prerogative che il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza attribuisce agli organi di controllo (Collegio sindacale, sindaco unico o revisore legale dei conti) la cui obbligatorietà di nomina viene estesa anche a società a responsabilità limitata e società cooperative di medie e piccole dimensioni che rientrano in particolari parametri. Il nuovo Codice ha, infatti, introdotto alcune importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa: di queste novità si discuterà nel corso del convegno “La Revisione Legale e il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, presieduto da Salvatore Giordano, per domani, giovedì 30 maggio (ore 14-19), presso il Saint Joseph Resort (Via S. Allende 66, Salerno).

Secondo le stime fatte dalla Banca d’Italia, saranno migliaia le società oggetto del nuovo obbligo di nomina dell’organo di controllo: proprio la disamina della società alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.14/2019 e il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese saranno alcuni degli argomenti trattati nel convegno promosso dell’ODCEC Salerno, insieme agli aspetti più tecnici che riguardano il lavoro dei professionisti quali gli strumenti di allerta, la metodologia per la revisione contabile, la valutazione della continuità aziendale, gli obblighi e le responsabilità del revisore.

Relatori del convegno saranno: Sandro Spella Commercialista in Pescara, Michele Barbati Manager Audit & Assurance Deloitte, Monica Scipione Commercialista e Revisore Legale Studio Tributario e Societario Deloitte. Gli indirizzi di saluto saranno affidati al Presidente ODCEC Salerno Salvatore Giordano. Modera Rosario Camaggio Commercialista in Salerno e Presidente della Commissione Revisione Legale dell’ODCEC Salerno. Consigliere dell’Ordine delegato alla Commissione ed a all’evento il Segretario Agostino Soave.

L’appuntamento rientra nel programma di Formazione Professionale Continua dell’ODCEC Salerno di cui è Consigliere delegato Sergio Cairone. La partecipazione al Convegno dà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva fino ad un massimo di 5, validi ai fini della F.P.C. e quali materie caratterizzanti la Revisione Legale.

Maggiori dettagli su: www.commercialistisalerno.it.