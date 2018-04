Ordine…in Marina, incontro a Marina d’Arechi con i Medici Salernitani sabato 7.

Una mattinata di relax e tranquillità, durante la quale passeggiare su una delle opere

infrastrutturali più imponenti del territorio salernitano e godere di un panorama della città e delle Costiere che poche persone conoscono. Questo lo spirito di “Ordine…in Marina”, il ciclo di eventi che, questo sabato, vedrà la cortese e gradita partecipazione dell’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di tutta la provincia di Salerno.

L’appuntamento è per le 10:30 all’ingresso del porto di via Salvador Allende, con la possibilità, per i dottori che interverranno, di parcheggiare internamente alla struttura. Dopo i saluti istituzionali, da parte del presidente, Agostino Gallozzi, e della Marina Manager di Mda, Anna Cannavacciuolo, e del presidente dell’ordine, Giovanni D’Angelo, è in programma una vera e propria visita guidata all’interno della struttura, che, proprio nel 2017, è stata completata in ogni sua parte nelle opere a mare.

Gli incontri di “Ordine in Marina” fanno parte di un più ampio progetto di aperture programmate dell’infrastruttura salernitana alla società civile di Salerno. L’appuntamento di sabato con i medici, infatti, segue quello avuto già con l’ordine forense della provincia di Salerno, che ha visto decine e decine di togati conoscere e apprezzare da vicino la qualità e l’atmosfera interna al Port Village.