Ordine dei Commercialisti, Assemblea Ordinaria annuale martedì 29.

Si svolgerà domani, martedì 29 aprile, a partire delle ore 11.30, l’Assemblea Ordinaria Annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano.

I circa 1.600 professionisti iscritti sono convocati a Salerno, presso la sede in via Roma 39, con il seguente ordine del giorno: rendiconto generale al 31 dicembre 2018; relazione del Collegio dei Revisori; delibere consequenziali.

Nel corso del consesso il presidente Salvatore Giordano relazionerà sulle tante iniziative messe in atto dal Consiglio da lui guidato, sempre pronto a farsi garante e portavoce dei principi fondamentali della professione e di un corretto rapporto tra fisco e contribuente, con concrete politiche di sostegno agli iscritti: dal nutrito e altamente qualificato programma di convegni ed eventi per la Formazione Professionale Continua alle campagne per il giusto riconoscimento del ruolo cruciale svolto dai commercialisti nel tessuto economico quali la lotta contro l’abusivismo professionale e l’approvazione dell’equo compenso. Saranno altresì illustrate le ultime novità messe in campo dalla Segreteria per agevolare l’attività degli iscritti e la partecipazione all’attività ordinistica, quali il nuovo sito web e il nuovo provider di posta elettronica.

L’Assemblea sarà inoltre anche l’occasione per il presidente Giordano di sollecitare i colleghi a proporre istanze e spunti di riflessione di cui farsi portavoce a livello nazionale nei prossimi Stati Generali della professione, in programma a Roma l’8 e il 9 maggio.