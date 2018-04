OneMorepack, riunita la giuria degli esperti.

Si è runita mercoledì 18 aprile, a Mercato San Severino (SA), la rinnovata giuria tecnica del premio di creative packaging design OneMorePack 2018, giunto quest’anno alla quinta edizione. Presieduti dall’art director Lorenzo Marini (che alla fine degli anni ’80 firmò il famosissimo spot “Silenzio, parla Agnesi”), i 4 esperti sono chiamati a decretare professionisti e studenti vincitori del concorso promosso dall’azienda Grafica Metelliana.

La giuria tecnica valuterà i lavori avvalendosi di una apposita griglia, assegnando un punteggio da 1 a 10 per tre indicatori. La media complessiva determinerà la votazione finale. Per ciascuna categoria, il lavoro che riceverà il punteggio più alto da parte della giuria tecnica verrà poi decretato vincitore nel corso dell’evento di premiazione del prossimo 8 giugno a Napoli.

Lorenzo Marini sarà a capo dei giurati:

Domenico Gioia, delegato Aiap, designer e consulente della comunicazione;

Rosanna Veneziano, docente di Design per l’innovazione e Design per la cosmetica presso l’Università degli Studi della Campania;

Vittoria Marino, docente di Marketing Internazionale e Marketing dei Servizi presso l’Università degli Studi di Salerno;

Enrico Monteverdi, Market Development Manager di HP, che si aggiunge ai precedenti per la valutazione dei progetti degli studenti.

OneMorePack gode del patrocinio di Arjowiggins Creative Papers, Fedrigoni, Heidelberg, Luxoro, Oneprint, Sappi. Tra i media partner Converter, Inside Marketing, Print Lovers, Italia Grafica, Rassegna dell’Imballaggio, I pirati grafici, Infopackaging.