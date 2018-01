Nuova normativa fiscale ed agevolazioni, mercoledì 31 al Novotel Salerno Est Arechi.

All’interno dell’ampia sala congressi dell’Hotel Novotel Salerno Est Arechi, il 31 Gennaio 2018, dalle 14.15 alle 19.00, si discuterà delle novità introdotte in ambito fiscale e contributivo dalla nuova Legge di Stabilità.

Attraverso le parole autorevoli di rinomati esperti del settore, saranno affrontati argomenti di primaria importanza, non soltanto per gli iscritti gli Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e dei Consulenti del Lavoro, ma per il più ampio pubblico possibile. Sgravi contributivi, sistema pensionistico, licenziamenti e ammortizzatori sociali, ape social, infatti, sono solo alcuni degli argomenti trattati e che riguardano tutti: esperti e non.

Il convegno, organizzato dalla Skills Consulting e dalla Eutekne, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Salerno e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, sarà aperto dai saluti del Presidente dell’ODCESCA di Salerno, Salvatore Giordano; del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Salerno, Carlo Zinno; del Direttore Generale della Skills Consulting Srl, Vincenzo Vietri; del direttore dell’AMB Soluzioni srl, Armando Scalea; del Vice Presidente nazionale Confimprenditori, Gerardo Santoli.

Con la moderazione di Antonio Fiorillo (componente della commissione lavoro ODCECSA) i relatori saranno: Temistocle Bussino (docente SDA – Università Bocconi – Università Cattolica di Milano), Ciro Toma (Direttore sede INPS di Salerno) e Anna Rita Di Rubbo (Ispettore del Lavoro sede territoriale di Salerno).

La partecipazione al convegno garantisce 4cfu per gli iscritti ai due ordini professionali di tutto il territorio nazionale.