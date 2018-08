Nel solco di San Matteo, il ruolo dei commercialisti nel sociale, congresso nazionale il 20 e 21 settembre.

I commercialisti di tutta Italia si danno appuntamento a Salerno il 20 e 21 settembre prossimi in occasione dei festeggiamenti religiosi per San Matteo, patrono della città e della loro professione, per celebrare e discutere il proprio ruolo sociale con un evento congressuale.

“Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel Sociale” il titolo dell’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno presieduto da Salvatore Giordano in collaborazione con l’ODCEC di Perugia, che riprende una passata tradizione dei commercialisti salernitani con l’intento di coinvolgere un cospicuo numero di Consigli territoriali e di Consiglieri Nazionali in una bella occasione di incontro e riflessione sui valori fondanti della categoria.

Sarà un momento di ritrovo fuori dai consueti schemi convegnistici diviso tra lavori congressuali, festeggiamenti per il Santo patrono ed una serata conviviale: una due giorni di condivisione e confronto sulla percezione e il riconoscimento del ruolo svolto per lo sviluppo socio-economico del territorio, sullo spirito di servizio che contraddistingue il loro operato quotidiano e sul costante impegno nella tutela della fede pubblica e nel rispetto degli interessi della collettività.

Convinti che la condivisione di esperienze e di idee sia una fonte preziosa per l’arricchimento di una categoria professionale, l’incontro sarà allargato a più voci con la partecipazione di delegazioni provenienti da tutta Italia, oltre che di un nutrito numero di Consiglieri Nazionali.

Momento centrale dell’evento sarà la Tavola Rotonda “Il Commercialista per il Sociale e nel Sociale: la centralità del commercialista negli entri del Terzo Settore” in programma il 20 settembre presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno.

Per maggiori dettagli: www.commercialistisalerno.org.