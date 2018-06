Medici, farmacisti e veterinari a confronto sulla resistenza agli antibiotici, sabato 16 all’Ordine dei Medici con De Luca.

“Antibiotico resistenza: nuove frontiere della one health”: medici, veterinari e farmacisti a confronto su un tema di grande attualità, che raccoglie l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla resistenza sviluppata da alcuni ceppi batterici rispetto agli antibiotici di vecchia generazione.

Il Convegno, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici Veterinari e la Società Scientifica Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, è in programma sabato 16 giugno, alle 9:00, nel Salone di Rappresentanza dell’Ordine dei Medici di Salerno, in via Santi Martiri Salernitani, 31 .

Dopo i saluti del Presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni D’Angelo, del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti Ferdinando M. de Francesco, del Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari Orlando Paciello, del Presidente SIMeVeP Antonio Sorice e del Presidente Commissioni Albo Odontoiatri OMCeO Salerno Gaetano Ciancio, sono previste quattro relazioni, introdotte e moderate da Luigi Morena e Matteo Rispoli: “L’uso degli antibiotici in Campania”, a cura di Mariarosaria Carmela Cillo, “Antibiotico resistenza, uso consapevole del farmaco veterinario”, di Antonio Sorice, “Antibiotico resistenza, dimensione del problema e strategie di intervento”, di Carlo Tascini, “Antibiotico resistenza in medicina veterinari: esperienze della sezione di malattie infettive”, di Giuseppe Iovane.

A seguire, tavola rotonda e discussione con la partecipazione di Vincenzo De Luca Presidente della Regione Campania, Enrico Coscioni Consigliere del Presidente della Regione Campania nel Settore Sanità, Ferdinando M. de Francesco, Domenico Della Porta, Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, Antonio Limone, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Vittoria Montemurro, Direttore Sanitario ASL Salerno, Gaetano Oliva, Direttore Dipartimento di Medicina Veterinaria – Università di Napoli “Federico II”, Orlando Paciello, Luisa Pellegrino MMG – Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Salerno, Paolo Sarnelli, Dirigente UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria – Regione Campania