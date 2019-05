L’Algoritmo del Benessere Donna, convegno sabato 25 e domenica 26 all’ICM di Agropoli.

L’Istituto Clinico Mediterraneo – ICM di Agropoli promuove un convegno dal titolo “L’Algoritmo del benessere Donna”. L’incontro, che rientra anche nei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) per le professioni sanitarie, si terrà sabato e domenica 25 e 26 maggio prossimi presso i Castello Angioino Aragonese di Agropoli, a partire dalle ore 15.00 di sabato e dalle ore 9.00 di domenica.

Nel corso della due giorni, diretta dal professor Gian Carlo Di Renzo e dalla dottoressa Paola De Domenico, verranno affrontate le tematiche riguardati la prevenzione, la cura e lo studio delle patologie femminili legate alle diverse fasi di età della donna: giovanile, materno fetale e menopausa. L’incontro vede la presenza dei maggiori esperti del settore nonché di tavole rotonde dedicate proprio alle protagoniste delle discussioni vale a dire giovani donne, gestanti e donne in menopausa. Il fine è quello di promuovere, oltre ad un confronto tra esperti, anche un dialogo con le pazienti sempre più diretto e concreto.

L’iniziativa testimonia altresì l’attenzione dell’Istituto Clinico Mediterraneo per la medicina di genere tanto da renderlo un centro di riferimento non solo per il suo punto nascita, ma più in generale anche per tutti i servizi connessi alla gravidanza come testimoniato dai riconoscimento dei due bollini rosa ONDA (Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna).

“Abbiamo istituito dal dicembre 2017 – spiega la dottoressa Paola De Domenico, Direttore sanitario ICM – una Scuola per Gestanti gratuita che aiuta le donne a prepararsi alla maternità, dalla nascita dei figli fino a quando si torna a casa. Non solo, abbiamo istituito l’Ambulatorio avanzato di Ecografia e Diagnostica prenatale. Nel quadro delle attività del reparto di Ostetricia e Ginecologia, nonché per quelle ambulatoriali, questo ambulatorio ci permette di seguire le varie epoche gestazionali e prevenire le problematiche che potrebbero nascere in tali periodi. Il Convegno promosso – continua De Domenico – ci arricchisce ancora di più perché con esso riusciremo a confrontarci con esperti del settore e, allo stesso tempo, con le donne – giovani e non – alle quali vogliamo fornire tutto il nostro supporto nella gestione delle problematiche e dei lieti eventi legati alle diverse fasi della loro vita”.

“La nostra cultura aziendale, quella cioè del Network di Ricerca Clinica Neuromed cui l’ICM è parte integrante, – afferma Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed che aprirà i lavori – ci impone di affrontare tematiche importanti dal punto di vista sia sanitario che sociale. In questo caso crediamo che la prevenzione delle patologie femminili, compreso il loro studio e la loro cura, risulti fondamentale. Proprio nel territorio di Agropoli riteniamo ci siano le condizioni giuste per realizzare un centro di eccellenza che si occupi della donna a trecentosessanta gradi”.

Per info e iscrizione si prega di inviare fax o mail alla Segreteria organizzativa Maregra: fax 0832.1653020, mail eventi@maregra.com