Internazionalizzazione, imprese e professionisti verso nuovi mercati, convegno venerdì 13 al Novotel Salerno Est a cura dell’Ordine dei Commercialisti.

Far luce sui percorsi di crescita che le imprese locali possono attuare espandendosi al di fuori del proprio mercato nazionale, guidati dalla consulenza di professionisti che ben conoscono la realtà aziendale, e approfondire le nuove opportunità messe a disposizione dalla Regione Campania attraverso i recentissimi finanziamenti ad hoc: è questo l’obiettivo del Seminario “Internazionalizzazione: professionisti e imprese verso nuovi mercati. I finanziamenti regionali per i progetti di Internazionalizzazione (Burc 19/03/2018)” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno (ODCEC) presieduto da Salvatore Giordano venerdì 13 aprile dalle ore 15 presso la Sala Convegni del Novotel Salerno Est (via Generale Clark).

Un’occasione di approfondimento preziosa per i commercialisti salernitani pronti ad accompagnare le imprese nei processi decisionali di ingresso sui mercati esteri ed assisterli nell’esportazione del proprio business oltre confine. Dopo i saluti introduttivi del presidente ODCEC Salerno Salvatore Giordano, nel corso degli interventi saranno scandagliate tutte le potenzialità del tema. Toccherà a Vincenzo Capasso, Presidente della Commissione Internazionalizzazione ODCEC Salerno, illustrare le opportunità per le aziende italiane sull’asse Dubai – Emirati Arabi Uniti, mentre Karine De Souza, General Manager KDS, presenterà le possibilità per professionisti ed imprenditori che si affacciano al Brasile; Stefano Ducceschi, Presidente Comitato Etico di Vigilanza Fondazione ODCEC Napoli, parlerà, invece, della Svizzera quale piattaforma ideale per l’internazionalizzazione.

Al centro del Seminario la presentazione dei finanziamenti regionali alle Piccole e Medie Imprese recentemente pubblicati nel Burc (19/03/2018) con l’intervento dell’assessore all’Internazionalizzazione Imprese della Regione Campania Valeria Fascione; a soffermarsi su appalti europei e finanziamenti diretti UE sarà Fabio Migliardi, Presidente Commissione Internazionalizzazione ODCEC Napoli. Modera il prof. Giuseppe Festa, Docente di Marketing Internazionale. A seguire, la Tavola Rotonda cui prenderanno parte Giovanni Gerardo Parente, Presidente AICEC e Vicepresidente CILEA per l’Italia, Giovanna Ferrara, Presidente Nazionale UNIMPRESA, Pier Francesco Valentini Di Castromediano, Console Onorario del Regno Unito per la Campania e Puglia, Salvatore Tramontano, Consigliere ODCEC Napoli e Honorary Regional Secretary BCCI -British Chamber of Commerce for Italy.