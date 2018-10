Giornate della Scuola Medica Salernitana, presentazione all’Ordine dei Medici giovedì 4.

L’Ordine dei Medici di Salerno annuncia la Conferenza Stampa di presentazione della XIX edizione de “Le Giornate della Scuola Medica Salernitana”, che si si terrà nella Sala Convegni dell’Ordine, a Salerno, in via Santi Martiri Salernitani 31, DOMANI giovedì 4 ottobre alle ore 10,30 .

La XIX Edizione de “Le Giornate della Scuola Medica Salernitana” si svolgerà nei giorni venerdì 12 e sabato 13 ottobre, e venerdì 19 e sabato 20 ottobre prossimi, nella sala Convegni dell’Ordine, nell’Aula Magna Vincenzo Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno e al Centro Congressi del Grand Hotel Salerno.

La Conferenza Stampa, a cui parteciperà lo stesso Presidente dottore D’Angelo con il dottore Bruno Ravera, nella sua qualità di Presidente del Centro Studi Eutopia che organizza le prime due giornate, vedrà quattro momenti di informazione e confronto con i giornalisti.

Il format delle giornate conferma il ponte idealmente tracciato ogni anno tra la tradizione, il carattere internazionale della Scuola Medica Salernitana (e quest’anno, vedrà tra i relatori di Storia della Medicina anche un docente dell’Università di Pechino) e le ultime scoperte della ricerca scientifica (sarà rivelato il tema del convegno internazionale di quest’anno).

Si rinnova, ancora, la Cerimonia suggestiva del Giuramento di Ippocrate dei neo-laureati in Medicina e Odontoiatria; dei Premi Scuola Medica Salernitana, che porteranno a Salerno altre eminenti personalità della medicina mondiale; la novità di quest’anno sarà il Premio messo in palio dall’Ordine per il progetto di un giovane ricercatore salernitano di età non superiore ai 35 anni.