Fatturazione elettronica, Digital Drink a cura di SellaLab martedì 8.

Approfondire il tema della fatturazione elettronica obbligatoria, come affrontare questo obbligo normativo e evidenziare le opportunità che possono derivare dalla sua applicazione anche in termini di digitalizzazione dei processi aziendali al fine di renderli più veloci, efficienti e sicuri. Sono questi i temi che verranno affrontati nel corso del nuovo Digital Drink organizzato da SellaLab di Salerno, il centro di innovazione del Gruppo Sella per startup e aziende.

L’evento, che si tiene presso la sede di SellaLab in corso Garibaldi 203 martedì 8 maggio dalle ore 17,30, è organizzato in collaborazione con il Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, con la società Savino Solution e con il patrocinio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno (Odec) ed è rivolto in particolare ad aziende e professionisti che dovranno affrontare la novità della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutti i titolari di partita Iva, a partire dal 1 gennaio 2019.

L’incontro si aprirà con i saluti di Edoardo Gisolfi, presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, di Salvatore Giordano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e di Vincenzo Villani, responsabile Economia Digitale per il territorio Campania e Sicilia di Banca Sella. Seguiranno gli interventi di Nicola Savino, Ceo della società Savino Solution ed esperto nazionale dei processi di digitalizzazione che esporrà la corretta metodologia per digitalizzare a norma di legge i processi di fatturazione; Giovanni Manca, presidente dell’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale (Anorc), illustrerà come le aziende devono affrontare gli obblighi previsi dalla nuova normativa, e Sergio Cairone, dottore commercialista e consigliere Odec Salerno, spiegherà ai presenti le opportunità, le prospettive e le potenziali criticità dell’obbligo di fatturazione elettronica. Al termine seguirà un dibattito con gli esperti e con i dottori commercialisti.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com, dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti