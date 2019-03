Delibera per denunciare il giornale a Ravello, il SUGC: sindaco allergico alle critiche.

La giunta comunale di Ravello approva una delibera per denunciare il giornale online Ilvescovado.it. Con il provvedimento si dà incarico a professionisti in materie giuridiche per la difesa della dignità, dell’immagine e dell’onorabilità del Comune.

“Si tratta di un attacco alla libertà di informazione – afferma in una nota il Sindacato unitario giornalisti della Campania – Un tentativo di mettere il bavaglio alla stampa attraverso lo strumento delle liti temerarie. Evidentemente il sindaco è allergico alle critiche, ma se ne dovrà fare una ragione: in Italia c’è ancora libertà di opinione. Il SUGC esprime solidarietà ai colleghi ed è pronto ad affiancarli in tutte le sedi”.