Crisi di sovraindebitamento ai tempi del coronavirus, nuovo seminario online dell’Ordine dei Commercialisti venerdì 15.

Proseguono gli approfondimenti online sui temi socioeconomici più caldi dell’emergenza sanitaria promossi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno in collaborazione con gli altri tre ODCEC della provincia.

Dopo l’analisi delle disfunzioni legate al cosiddetto Decreto Liquidità, oggetto mercoledì scorso di un seguitissimo confronto tra i commercialisti salernitani e i responsabili di quattro istituti di credito, in attesa di esaminare con doviziosa attenzione il nuovo Decreto governativo emanato per il rilancio dell’economia, i professionisti salernitani si concentrano sullo stato attuale di quanti già erano in stato di insolvenza prima della crisi scaturita dal Covid-19, ossia consumatori e piccoli imprenditori in sovraindebitamento.

L’impatto che la crisi ha avuto sulle procedure già in corso, la difficoltà nella esecuzione del piano omologato e le nuove problematiche innescate dalla mancanza di liquidità saranno alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar “Sovraindebitamento nella pandemia: opportunità e proposte” organizzato per domani, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 15.30 in diretta streaming sulla pagina FB (https://www.facebook.com/commercialistisalerno) dell’ODCEC Salerno.

“In un quadro sempre più complesso e rischioso – sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano – è fondamentale il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) istituti presso gli Ordini dei Commercialisti al servizio di quanti non riescono a far fronte ai propri debiti, versano in una situazione di disagio e di bisogno e non rientrano tra i cosiddetti soggetti fallibili tenuti a ricorrere agli strumenti concorsuali per superare la crisi e che possono rivolgersi all’Organismo per trovare le soluzioni più idonee al risanamento della propria situazione attraverso gli strumenti previsti dal legislatore. Un ente terzo, imparziale e indipendente, la cui funzione sociale è ancora più cruciale nel momento delicatissimo in cui ci troviamo oggi, in cui va ancor di più scongiurato ogni ricorso alla trappola dell’usura”.

All’incontro in streaming di domani, dopo i saluti dei quattro Presidenti degli ODCEC Salvatore Giordano (ODCEC di Salerno), Giovanni D’Antonio (ODCEC di Nocera Inferiore), Nunzio Ritorto (ODCEC di Sala Consilina Circ. Tribunale di Lagonegro), Carmine Santangelo (ODCEC di Vallo della Lucania), interverranno: Vittorio Zanichelli già Presidente del Tribunale di Modena – Referente OCC ODCEC Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, Nicola Graziano Giudice Delegato ai Tribunale di Napoli, Giulio Pennisi Vice Presidente ODCEC di Nocera Inferiore, Angelo Fiore Consigliere ODCEC Salerno con delega ai rapporti con il Tribunale, Antonio Darino Consigliere ODCEC Salerno con delega all’OCC. Introdurrà i lavori Valeria Giancola Consigliere CNDCEC con delega alle Funzioni Giudiziarie e Metodi ADR; modera Gianvito Morretta Vice Presidente ODCEC Salerno.

L’evento è accreditato dall’ODCEC di Salerno e valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (attribuisce un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza fino ad un massimo di 2). Al confronto si potrà interagire formulando in tempo reale nei commenti della diretta le proprie domande.

Tutti i dettagli sul sito www.commercialistisalerno.it.