Corso Formazione ed aggiornamento Guardie Giurate Volontarie ed Ispettori Ambientali a cura di Accademia Kronos.

La Sezione Provinciale di Salerno dell’ Associazione ACCADEMIA KRONOS Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 18 aprile 2007, comunica che sono aperte le iscrizioni al 2° Corso di Formazione ed aggiornamento per N°10 Guardie Giurate Volontarie ed Ispettori Ambientali. Il Corso approfondirà le principali materie tecnico-giuridiche attinenti le funzioni della guardia giurata con particolare riguardo alla vigilanza ambientale, ittico venatoria e zoofila e dell’Ispettore Ambientale in materia di rispetto delle ordinanze Sindacali in materia di raccolta differenziata. Il Corso che prevederà la partecipazione di un massimo 40 iscritti si articolerà in lezioni teorico/pratiche tenute da docenti qualificati ed esperti del settore con frequenza settimanale. Il corso si svolgerà presso la Sezione Provinciale dell’Associazione Accademia Kronos sita in Salerno alla Via San Leonardo n.103 -1° piano.

Le materie oggetto delle attività del corso riguarderanno:

– Funzioni e poteri delle Guardie Particolari Giurate Zoofile Ambientali e le Funzioni e poteri dell’Ispettore Ambientale;

– La Polizia Giudiziaria ed Amministrativa nel nostro ordinamento;

– La Normativa sul prelievo venatorio in Campania L. 157/92 e L:R: n° 8/96 e smi; Il riconoscimento delle principali specie di interesse venatorio e protezionistico;

– La Normativa sugli incendi boschivi;

– La Normativa sulla pesca nelle acque interne;

– La Normativa sul maltrattamento animale, randagismo e la tutela degli animali d’affezione;

– La Normativa ambientale D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i.;

– La Normativa inerente la gestione dei rifiuti urbani e nel settore agricolo;

– La Normativa edilizia;

– La Normativa sulla tutela delle aree protette (parchi nazionale, regionali, oasi, etc.);

– La Normativa Nazionale e regionale sul controllo dei reticoli idrografici e l’attività di Polizia Idraulica;

– La normativa sulla raccolta dei funghi, tartufi e della flora endemica e rara;

– Nozioni di primo soccorso in caso di incidenti di caccia e Nozioni primo soccorso fauna selvatica in difficoltà.

Il Corso prevede due prove di valutazione, superate le quali gli allievi saranno avviati al tirocinio pratico. Al termine del periodo di tirocinio pratico gli allievi che supereranno la prova finale conseguiranno un ATTESTATO ed a seguito di valutazione interna sarà avviato l’iter amministrativo per la richiesta del decreto di nomina a Guardia Giurata Zoofila Ambientale Volontaria presso la Prefettura di Salerno, il decreto di GPG consentirà alla Guardia di operare in ambito Provinciale. Si ricorda che tale attività esclusivamente di volontariato, non comporta alcun tipo di rapporto di lavoro ne remunerazione ma viene svolto unicamente a titolo volontario. Come da regolamento interno dell’Associazione AK il conseguimento del decreto di Guardia Giurata Zoofila Ambientale, comporterà l’obbligo per la Guardia di garantire, almeno 20 ore di servizio mensile salvo diversa disposizione di servizio, oltre che la partecipazione alle attività associative. Al corso, potrà partecipare chiunque abbia conseguito il 18° anno di età, non abbia carichi pendenti o sia stato interessato da condanne e non sia titolare di porto di fucile per uso caccia in corso di validità. Per partecipare sarà necessario richiedere e trasmettere la scheda di adesione al Corso. La partecipazione al Corso, il cui inizio è previsto per il Lunedi 16 Aprile 2018 alle ore 18:30, prevede l’iscrizione all’Associazione Accademia Kronos Salerno il cui costo annuale è pari ad euro 30,00 ed un contributo di euro 30,00 a copertura dei costi di gestione. Per informazioni contattare Associazione Accademia Kronos aksalerno@libero.it

Coordinamento AK Sez. Provinciale di Salerno o telefonicamente al 338 2898497