Continua la formazione dell’Ordine dei Commercialisti.

Si conclude questo pomeriggio (ore 15.30), rigorosamente in modalità a distanza, il Corso di Formazione Professionale Specialistica Post Diploma gratuito per neo diplomati A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) dell’istituto Epicarmo Corbino di Contursi Terme che ha visto l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, presieduto da Salvatore Giordano, impegnato in prima linea per creare opportunità e lavoro per i giovani in uscita dagli Istituti scolastici.

Sarà proprio il presidente dell’Ordine Salvatore Giordano a tenere – sulla piattaforma scolastica WE SCHOOL – l’ultima lezione del corso mirato sia a soddisfare i fabbisogni professionali richiesti dalle imprese che a creare delle opportunità reali di crescita e lavoro ai giovani: un’iniziativa fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Epicarmo Corbino” di Contursi Terme Maria Rosaria Cascio e realizzata grazie all’assistenza tecnica di ANPAL SERVIZI con la dott.ssa Rita Ardizzone Tutor di Anpal Servizi divisione transizioni scuola-lavoro. Alla lezione parteciperà anche l’amministratore delegato dell’agenzia per il lavoro APIS JOB Matteo Bracigliano.

L’organizzazione del corso è stata resa possibile grazie anche alla firma di un protocollo di intesa tra l’ODCEC Salerno e l’ANPAL SERVIZI – società che opera sotto il controllo dell’Agenzia nazionale delle politiche attive (ANPAL) e la supporta nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione – allo scopo di collaborare alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento rivolti agli studenti degli istituti con indirizzo A.F.M. della provincia di Salerno.

Maggiori dettagli al sito www.commercialistisalerno.it.