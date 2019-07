Openjobmetis ricerca e seleziona assistenti familiari conviventi (badanti) per il nuovo progetto di recruiting Sud-Nord.

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ha avviato una campagna di recruiting per la ricerca e selezione di cento badanti conviventi. I candidati prescelti saranno assunti con contratti a tempo determinato in somministrazione all’interno di famiglie nelle Regioni del Friuli, Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.

L’agenzia per il lavoro ha esteso la ricerca e selezione dei candidati alle filiali presenti nelle province centro-meridionali per aumentare il bacino potenziale di candidati e rendere così ancor più efficace il processo di ricerca e selezione. Le aree che interessano la ricerca sono quelle di Perugia, Pescara, Lecce, Bari, Reggio Calabria, Salerno, Napoli, Siracusa, Catania, Cosenza e Potenza.

“Le nostre assistenti familiari vengono assunte, dopo un primo periodo di prova, a tempo indeterminato: questo garantisce loro una sicurezza dal punto di vista previdenziale e contributivo, sollevando la famiglia dal peso della gestione burocratica delle badante e da tutti i rischi connessi all’assunzione in nero, una pratica troppo spesso impiegata da chi pensa di semplificare le cose senza conoscere bene quali generi di rischi questo comporti – spiega Danilo Arcaini, responsabile della Divisione Family Care di Openjobmetis.

In meno di due decenni, si registra un aumento di 332mila persone che usufruiscono di assistenza domiciliare in Italia (dal 2,1% della popolazione anziana al 4,3%). Il costante invecchiamento della popolazione e l’evoluzione delle dinamiche familiari, impediscono ai parenti degli anziani di garantire loro un’assistenza adeguata. In risposta a questa nuova esigenza, nasce nel 2014 la divisione Family Care di Openjobmetis che offre ad anziani e disabili un servizio di assistenza affidabile e garantisce ai lavoratori domestici contratti regolari.