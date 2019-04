McItalia Job Tour martedì 16, si cercano 70 persone per nuovo ristorante McDonald’s.

Martedì 16 aprile a Salerno in Via Lungomare Trieste, all’altezza delle Poste Centrali, avrà luogo il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato da McDonald’s in tutte le città italiane in cui avvengono importanti assunzioni.

A Salerno infatti, per l’apertura di un nuovo ristorante e per il rafforzamento dello staff in quelli già presenti, McDonald’s è alla ricerca di 70 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente.

Alle ore 10.30 è previsto un momento di incontro con la stampa, per conoscere i candidati e parlare con i manager locali di McDonald’s.