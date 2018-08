Lavoro, Wycon assume in Campania, a cura di SudLavoro.it.

a cura di SudLavoro.it

Il famoso brand della cosmeica Wycon assume in Campania: posizioni aperte negli store di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Giugliano, Sorrento, Nola, Salerno e Fuorigrotta.

L’AZIENDA

WYCON cosmetics, marchio italiano fondato nel 2009, si occupa di make up, accessori e prodotti di skin e body care d’avanguardia. L’azienda punta soprattutto sull’alta qualità dei prodotti e la professionalità dei team degli store.

LE RICERCHE IN CORSO

Wycon è alla ricerca di Sales Assistant e Store Manager a Napoli, Sales Assistant a Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Salerno e Fuorigrotta; Store Manager a Salerno e Stage Sales Assistant a Nola. Gli Addetti vendita dovranno essere in grado di occuparsi della cliente, consigliando quest’ultima all’acquisto del prodotto più appropriato anche tramite delle prove trucco flash, e garantendo la sua fidelizzazione. Gli Store Manager si occuperanno di coordinare tutte le attività che garantiscano la corretta gestione del punto vendita e dello staff affidato, nel rispetto e nel raggiungimento del budget assegnato e dei KPI richiesti dall’azienda. Per il ruolo di Stagista Sales Assistant sono previsti una durata massima di 6 mesi ed un rimborso spese.

I REQUISITI

Questi i requisiti richiesti per il ruolo di Sales Assistant nei negozi Wycon: esperienza nel settore make up e/o cosmetica; reale conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e in particolare del make up; ottima capacità di relazione e comunicazione; ottimo standing. Lo Store Manager dovrà avere nel curriculum una solida esperienza specifica nel settore retail, forti capacità gestionali, proattività e intraprendenza. Per la posizione di Stagista Sales Assistant si cercano candidati con forte passione per il make up per approfondire tutti gli aspetti della vendita assistita.

LE CANDIDATURE

Per inviare il tuo curriculum clicca qui, scegli la categoria Retail e trova l’annuncio di tuo interesse.