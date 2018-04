Lavoro, Primadonna cerca personale per store di Napoli e Salerno, a cura di SudLavoro.it.

a cura di SudLavoro.it

Assunzioni in casa Primadonna: il noto brand del fashion è alla ricerca di personale da impiegare nel ruolo di Addetti Vendita negli store di Napoli e Salerno.

L’AZIENDA

Il Gruppo Primadonna S.p.A., presente nel business del fast fashion Retail con più di 370 punti vendita, opera da oltre 10 anni con passione e successo nella commercializzazione, sul mercato italiano e straniero, di calzature ed accessori.

LE RICERCHE IN CORSO

Primadonna cerca Addetti Vendita per i punti vendita di Salerno e Napoli. Il compito delle nuove risorse sarà: ascoltare attivamente il cliente e riuscire a comprenderne le esigenze, indirizzarlo sempre verso la soluzione migliore, facendo trasparire i nostri valori, gestire e mantenere puliti ed ordinati gli spazi di vendita ed il magazzino, seguire le linee guida dell’Azienda negli aspetti di Visual Merchandising e dedicarti alle attività di cassa.

I REQUISITI

Per partecipare alle selezioni, nel tuo curriculum devono esserci: passione per il fashion, esperienza biennale, conoscenza dell’inglese, propensione naturale ai rapporti interpersonali, al problem solving e al lavoro in team. Completano il profilo flessibilità oraria, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, domicilio in zona e essere automuniti.

LE CANDIDATURE

Invia il tuo curriculum all’indirizzo job@primadonna.it, specificando in oggetto “Rif AV PT 24H SALERNO” o “Rif Addetti vendita Napoli”. Per visualizzare gli annunci di lavoro nel Gruppo clicca qui.