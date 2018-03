Lavoro, concorso per 58 posti a tempo indeterminato al Comune di Cava de’ Tirreni.

a cura di SudLavoro.it

Importanti concorsi pubblici in Campania: si cercano ben 58 nuove risorse da inserire a tempo indeterminato in varie posizioni di lavoro.

L’ENTE

A bandire i concorsi è il Comune di Cava de’ Tirreni, oltre 50mila abitanti, in provincia di Salerno, Campania.

LE RICERCHE IN CORSO

Il Comune di Cava De’ Tirreni ha indetto 9 bandi di concorso per l’assunzione di 58 nuove risorse a tempo indeterminato:

– 20 posti di Istruttore amministrativo;

– 14 posti di Istruttore di Vigilanza;

– 10 posti di Istruttore direttivo amministrativo;

– 6 posti di Istruttore direttivo economico finanziario;

– 3 posti di Istruttore direttivo tecnico ingegnere;

– 2 posti di Istruttore direttivo socio culturale;

– 1 posto di Istruttore direttivo informatico;

– 1 posto di Istruttore direttivo tecnico agronomo;

– 1 posto di Funzionario tecnico architetto.

I REQUISITI

Questi i requisiti di carattere generale per partecipare ai concorsi: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici; idoneità fisica all’impiego; essere in regola nei confronti degli obblighi di leva; non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Per i requisiti specifici rimandiamo ai singoli bandi di concorso disponibili qui.

LA CANDIDATURA

La domanda deve essere presentata a entro le ore 12.00 del 3 aprile secondo una delle seguenti modalità: raccomandata AR al Comune di Cava de’ Tirreni, 1 ° Settore “Amministrazione Generale – avvocatura – Finanze e Tributi” Servizio Personale – Piazza E. Abbro, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA); a mano; a mezzo PEC a amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it. Per i dettagli e i modelli di domanda clicca qui.