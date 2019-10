Venerdì 25 ottobre 2019, dalle 16 alle 20

Centro Informagiovani Salerno, Via Porta Catena, 62





Salerno, 15 ottobre 2019 – In collaborazione con Informagiovani Salerno, Virvelle promuove il “Job Day. Ogni giorno è un buon giorno, il futuro ti aspetta”, una giornata dedicata al mondo del lavoro, dalla fase del colloquio fino all’inserimento, in programma venerdì 25 ottobre, dalle 16 alle 20, al Centro Informagiovani Salerno, in via Porta Catena, 62.

Obiettivi. In qualità di società di consulenza e formazione, nonché Agenzia per il Lavoro che offre alle imprese servizi integrati per il potenziamento delle risorse umane e lo sviluppo organizzativo, nella sua divisione Engage, Virvelle ricopre un fondamentale ruolo di congiunzione tra domanda e offerta di lavoro, mediante attività di assessment e percorsi di occupabilità. A tal proposito, l’iniziativa nasce con l’ambizione di preparare i giovani al mercato del lavoro, attraverso la valutazione del proprio profilo, insieme alle competenze e agli obiettivi, per coinvolgerli in presenti o future opportunità di impiego.

Programma. Durante il “Job Day”, verranno presentati i servizi di Virvelle Engage per gli utenti:

• Ricerca e selezione, Politiche Attive del Lavoro, corsi gratuiti per inoccupati, disoccupati e studenti.

• Tipologie di contratto usati per assumere giovani risorse: tirocinio, apprendistato, somministrazione.

• Come compilare un CV: Curriculum europeo, Curriculum grafico, Video-Curriculum, Lettera di Presentazione

• Come prepararsi per un colloquio: abbigliamento, mindset, come raccontarsi, domande classiche, cosa dire/non dire, etc..

Al termine delle attività, i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi, per prendere parte a dei veri e propri colloqui conoscitivi in sede (max 20 posti disponibili), compilando l’apposita casella nel modulo di iscrizione.

Destinatari. L’evento, completamente gratuito, è rivolto ai giovani, tra i 18 ed i 35 anni. E’ consigliato portare il proprio CV e, nel fare la domanda, inviarlo all’indirizzo mail: info@informagiovanisalerno.it

Come partecipare. E’ necessario compilare il form di partecipazione al seguente link: modulo iscrizione entro il 23 ottobre, alle ore 18. Riceverai conferma di partecipazione giovedì 24 ottobre, entro le ore 13.

Informazioni

Segui l’evento su FB: http://bit.ly/JOB_DAY_Virvelle

Oppure, visita il nostro sito: https://www.virvelle.com/

Per ogni altra richiesta, non esitate a contattare l’Informagiovani, durante gli orari di apertura allo 089/722543 o via email su:info@informagiovanisalerno.it

Addetto stampa

Rosita Sosto Archimio | media@virvelle.com | 3933587430