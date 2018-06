Pubblicato sul BURC della Regione Campania il DD n. 625, il VI decreto di finanziamento per APU, Attività di Pubblica Utilità.

Il progetto del Comune di Padula è risultato tra quelli ammissibili e finanziabili, cogliendo la valenza anche sociale di questa misura di politica attiva al lavoro,

I destinatari sono ex percettori di ammortizzatori dal 2014, attualmente senza reddito. I sette lavoratori saranno impegnati per 20 ore settimanali per 6 mesi.

Le attività che svolgeranno i soggetti partecipanti al progetto sono relative al monitoraggio su strade demaniali, finalizzato alla prevenzione del randagismo, servizio di monitoraggio e sull’esistenza di situazioni di dissesti stradali, lavori di giardinaggio e di cura del verde pubblico in prossimità dei diversi siti turistici, lavori in occasione di manifestazioni sportive e culturali.

Tutte le attività predisposte saranno realizzate creando un coinvolgimento dei lavoratori che si sentiranno inseriti pienamente nel tessuto sociale della comunità.

Il progetto “Padula – Pubblicamente Attivi” riveste una duplice finalità: sostenere i soggetti in situazione di disagio e renderli partecipi della realizzazione del bene comune permettendo all’ente di impiegare tali risorse umane in lavori di pubblica utilità garantendo maggiori servizi ai cittadini.