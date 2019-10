PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: GIOCHI, SPETTACOLI E BORRACCE IN ALLUMINIO PER GLI STUDENTI DEL COMUNE di PONTECAGNANO FAIANO

Si è concluso questa mattina il programma di educazione ambientale organizzato dal Comune di Pontecagnano Faiano, unitamente alle società Sarim ed Achab Med, nelle scuole del territorio.

Un’iniziativa perfettamanete riuscita, che ha coniugato il valore della formazione e della sensibilizzazione degli studenti con momenti ludici e di divertimento.

Essenziale, in questo senso, la figura di Capitan Eco, impersonato dall’attore ed educatore Claudio D’Agostino, che ha coinvolto le migliaia di studenti rinetranti nel progetto in una serie di attività e giochi finalizzati a creare, tra i giovani, una nuova e più consapevole coscienza ambientale.

Le giornate, che hanno preso il via lo scorso 30 settembre, si sono svolte negli Istituti Comprensivi A. Moscati, Picentia e S.Antonio Pontecagnano Faiano.

Nell’ambito della cinque giorni, sono state anche consegnate dal Sindaco Giuseppe Lanzara e dell’Assessore all’Ambiente Carmine Spina delle borracce in alluminio che gli alunni potranno utilizzare in sostituzione delle bottiglie in plastica, notoriamente dannose per l’ambiente.

Un segnale importante, che intende incidere tanto sui bambini quanto sulle famiglie, che hanno espresso all’Amministrazione Comunale il proprio apprezzamento per un gesto che rappresenta la volontà condivisa da istituzioni e società civile di concorrere alla salvaguardia della città e del pianeta.

Più che soddisfatto il Sindaco di Pontecagnano Faiano, che così si è espresso a margine dell’iniziativa:

“Sono stati giorni impegnativi, ma densi di emozioni e gratificazioni. Consegnare le borracce agli studenti e ricevere da loro sorrisi, consigli e speranze per un futuro più verde e più sereno è stato per me fonte di immensa gioia. Il cammino dell’educazione ambientale è ancora lungo e difficile, ciò nonostante costituirà per questa Amministrazione un percorso obbligato che attraverseremo sermpre con coraggio e dedizione. Un ringraziamento particolare ai Dirigenti Scolastici Ginevra De Majo, Raffaela Luciano ed Angelina Malangone che, insieme a tutti i docenti, si sono prodigati per rendere il momento dell’educazione ambientale dinamico, partecipato e vivace”.

Pontecagnano Faiano (Sa), 07/010/2019

