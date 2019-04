Walk Watch Clean, sabato 6 a cura di Legambiente Orizzonti.

Sabato 6 aprile diamo vita alle pulizie di primavera, in collaborazione con gli amici di ARCAN – Salerno Cantieri&Architettura, organizziamo una passeggiata per conoscere la storia e la trasformazione di un pezzo della nostra città, partendo alle ore 9:00 da piazza San Francesco, attraversando il Carmine arrivando alle scale di via Laspro dove ci divideremo per pulire le scale che arrivano fino al parco del Seminario.

Una giornata da passare insieme attraversando (WALK) e osservando (WATCH) con attenzione, segnalando, illeciti ambientali, inefficienza dei servizi, specie animali o vegetali aliene, monumenti che necessitano interventi di recupero. Lungo il tragitto libereremo l’area dai rifiuti abbandonati (CLEAN), un gesto che vogliamo diventi virale!

** Portate con voi scope, palette, zappette, rastrelli, cesoie…. guanti, sacchi e pettorine li portiamo noi.

Tutti i partecipanti al weekend potranno entrare a far parte di Volontari X Natura, la più grande iniziativa di citizen science mai realizzata in Italia compilando le apposite schede di monitoraggio disponibili su www.volontaripernatura.it . In particolare attraverso le schede sarà possibile monitorare e segnalare illeciti ambientali, censire le specie animali e vegetali o sicurezza e accessibilità dei beni culturali.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata a data da destinarsi.

Contatti: Legambiente Tel. 333.4549660