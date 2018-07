Torna il Fantabosco, i sabati d’agosto a Calvanico.

SABATO 4-11-18-25 E DOMENICA 26 AGOSTO si svolgerà, per il 3° anno consecutivo, l’evento “IL FANTABOSCO”, presso l’agricampeggio I MULINI di Calvanico (SA).

L’iniziativa è ideata e coordinata da PAOLA BIATO, Counselor olistica, esperta di Psicologia simbolica e del benessere, in collaborazione con l’Associazione Cluvium, di Calvanico, e La mela di Odessa, di Avellino.

Lo slogan dell’evento è:

Immergiti in un “bagno di bosco” , per lavare via lo stress accumulato, per liberare la tua immaginazione, la dimensione del gioco e della leggerezza, per nutrire corpo, mente e spirito, attraverso l’arte, la musica, il teatro, le fiabe, la danza.

Il tema di quest’anno è LA MAGIA, L’ARCHETIPO DEL MAGO, IL RISVEGLIO DEI TALENTI.

È provato che l’immersione nei boschi e, più genericamente, il contatto con la natura, è in grado di abbassare le concentrazioni di ormone dello stress nel corpo, di rinforzare il sistema immunitario, di regolare la pressione arteriosa e il battito cardiaco, di abbassare il colesterolo. Stare in contatto con la natura aiuta ad avere una memoria migliore e rallenta l’invecchiamento fisico e mentale.

OSPITI: Il gruppo artistico “ Le magiche civette”, LA COMPAGNIA TEATRO MU (TeatroDanzaRituale) dalla Sicilia e Spagna, Il musicista Enrico Francese, il gruppo musicale EMIAN e altri operatori del benessere.

PROGRAMMA FANTABOSCO 2018

SABATO 4 AGOSTO: Magia e talenti

Ore 9,30: Appuntamento Chiesa di Calvanico

Ore 11-13: Percorso eco-magico-letterario con “Le Magiche Civette”. (bambini 5-10 anni)

Ore 11-13: Laboratorio esperenziale “Il sentiero del mago” con Paola Biato. (adolescenti e adulti)

Ore 13,30-16: Pausa pranzo e relax.

Ore 16-18: Spettacolo “Le magiche civette”.

Ore 16-18: Corso per aspiranti maghi, con Paola Biato. (adolescenti e adulti)

SABATO 11 AGOSTO: Un mondo di fiabe

Ore 9,30: Appuntamento Chiesa di Calvanico

Ore 11-13: Il cerchio delle Fiabe: Fiabe di potere e magia, con Paola Biato. (adolescenti e adulti)

Ore 11-13: I volti del bosco: Caccia ai tesori del bosco con Selvaggia Filippini. (bambini dai 7 anni o accompagnati)

Ore 13,30-16: Pausa pranzo e relax.

Ore 16-18: Il cerchio delle Fiabe: Fiabe di potere e magia, con Paola Biato. (adolescenti e adulti)

Ore 16-18: Dove vivono le fate con Selvaggia Filippini. (bambini dai 7 anni o accompagnati)

SABATO 18 AGOSTO: Yoga e Anima

Ore 9,30: Appuntamento Chiesa di Calvanico

Ore 11-13:Yoga per bambini con Emanuela di Rubbo.

Ore 11-13: Il corpo magico . Yoga sciamanico. Caccia all’Anima con Paola Biato. (adulti)

Ore 13,30-16: Pausa pranzo e relax.

ore 16-17: Incontro con le maestre della Scuola steineriana “La casina dei bimbi” (SA) (adulti)

Ore 17-18: Yoga per bambini con Emanuela di Rubbo.

Ore 18-18,40: Matto Bagatto e Re. Recital di un Apprendista Mago con Enrico Francese

SABATO 25 AGOSTO: Magiche sonorità

Ore 9,30 o 10,30: Appuntamento Chiesa di Calvanico

Ore 11-13: Cerchio e cerimonia di apertura

Ore 13,30-16: Pausa pranzo e relax.

Ore 17-19: Intensivo di *Danza MU * Danza Teatro Rituale per Donne.

Ore 17,30-19,30: Passeggiate sonore, con Viviana Vitelli. (bambini 8-12 anni)

Ore 21: Dimostrazione di Danza Teatro Rituale “MU”.

Ore: 21-23: Concerto con gli EMIAN (Musica celtica, paganfolk)

DOMENICA 26 AGOSTO: Arte in natura

Ore 9,30: Appuntamento Chiesa di Calvanico.

Ore 11-13: Laboratorio di pittura e macchie di Rorschach, con Viviana Vitelli (bambini e adulti)

Ore 10-12: Intensivo di *Danza MU * Danza Teatro Rituale per Donne.

Ore 12-13: Cerchio e Cerimonia di chiusura.

Ore 13,30-16: Pausa pranzo e relax.