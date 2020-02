Sversamenti in fiume Irno, Cammarota convoca assessore Caramanno.

In riferimento ai fatti relativi allo sversamento di materiale tossici nella ex fabbrica delle MCM che avrebbe interessato il fiume Irno, il Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, l’avv. Antonio Cammarota, ha disposto l’audizione dell’assessore all’ambiente al Comune di Salerno, l’avv. Angelo Caramanno con urgenza per la seduta di domani venerdì 21.2, alle ore 12.00, per le comunicazioni urgenti.

