Rifiuti, un giorno in più per indifferenziato agli esercizi commerciali del centro.

In allegato l’Ordindanza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che dispone l’istituzione, a partire dal 3 dicembre fino al 20 gennaio (data di chiusura della manifestazione Luci d’Artista) di un secondo giorno di conferimento dei rifiuti indifferenziati da parte delle attività commerciali ricadenti nel perimetro compreso tra via Clemente Mauro – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – Lungomare Trieste – via Mercanti – Via Duomo – via Tasso – Teatro Verdi e Lungomare Trieste sino a via Clemente Mauro).

Le utenze commerciali rientranti nel perimetro dell’ordinanza emanata e nell’area cosiddetta movida debbono effettuare il conferimento dell’indifferenziato il sabato mattina dalle ore 03.00 alle ore 09.00, mentre le attività commerciali rientranti sempre nel perimetro dell’ordinanza emanata ma non ricadente nell’ area cosiddetta movida debbono effettuare il conferimento dell’indifferenziato il venerdì alla chiusura serale dell’esercizio.

Ordinanza