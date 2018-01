Rifiuti, riunione dei Comitati ad Eboli giovedì 25.

I Comitati “Comitato per la Salute pubblica per la Valle del Sele e del Calore” ed “Eboli dice No” vi invitano a partecipare al Convegno informativo per la salute pubblica e la tutela ambientale del Nostro territorio che si terrà il 25/01/2018 alle ore 19.00 presso l’Auditorium di San Bartolomeo ad Eboli.

L’invito, esteso a tutti i cittadini della Piana del Sele, è stato inoltrato anche alle Amministrazioni Comunali e Regionali affinchè si possa cooperare per migliorare le condizioni attuali ambientali nel Nostro territorio secondo quanto è emerso anche nel Consiglio Comunale monotematico congiunto tenutosi al Comune di Battipaglia il 16/01/2018. Il nostro obiettivo è di tutelare il nostro diritto alla Salute umana ed alla Salubrità dei luoghi, chiedendo anzitutto alle Istituzioni di essere portavoci in questa lotta, manifestando pubblicamente e poi ribadendolo nei Consigli Comunali, il Loro netto diniego alla cd. “implementazione” degli impianti di trattamento dei rifiuti (Biodigestore, Stir e Tritovagliatore etc…), perseguendo un obiettivo comune a tutela della collettività e per il futuro delle nuove generazioni.

I Comitati tutti, costituitisi per la difesa del Nostro territorio, manifestano la Loro ferma intenzione a voler procedere perseguendo per il raggiungimento di tale obiettivo.