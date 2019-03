Rifiuti, Polizia Municipale bonifica area adiacente Multisala Medusa.

Dall’ispezione sono emersi elementi idonei all’identificazione di quattro responsabili, titolari di Pubblici Esercizi del luogo e zone limitrofe, che verranno sanzionati con un verbale di 500 euro.

La condizione igienico-sanitaria dell’area era stata pregiudicata a causa dei rifiuti e dalla presenza di topi, che costituivano un pericolo per i locali adiacenti. I trasgressori saranno, poi, convocati al Comando di Polizia Municipale per valutare ulteriori provvedimenti. Alle operazioni hanno assistito il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno.

Nella zona orientale è finito nel mirino un altro detentore di cane che non raccoglieva le deiezioni del proprio amico a 4 zampe. Per lui la sanzione prevista dal Regolamento per la Tutela degli Animali.

Continuano, inoltre in maniera attenta, i controlli sul territorio con l’ASL Veterinaria e con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, al fine della verifica dell’osservanza delle norme sulla regolare detenzione degli animali, verificando eventuali maltrattamenti.