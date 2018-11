Reati ambientali ed edili, GdF sequestra cementificio a Castelnuovo Cilento.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura,

hanno sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 10.000 metri quadrati, nonché un impianto di produzione e stoccaggio di calcestruzzo di circa 11.000 metri quadrati, per un valore complessivo pari ad oltre 750.000 euro, entrambi situati nel Comune di Castelnuovo Cilento (SA).

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, hanno permesso di

ricostruire, in capo a due imprenditori di Ascea (SA) operanti nel settore della produzione di

calcestruzzo, un quadro indiziario in materia di interventi edili in zone sottoposte a vincolo

paesaggistico ed ambientale, realizzati senza i necessari permessi. Sono emersi anche diversi

episodi di scarico abusivo di rifiuti (materiale di risulta, pietre da scavo, ecc.) su suoli privati e

presso siti non autorizzati.

L’elemento che ha suscitato l’interesse investigativo dei militari è stato la stratificazione dei rifiuti, che aveva causato un innalzamento dell’intera area utilizzata per lo sversamento, portandola allo stesso livello del manto stradale, diversamente dalle zone agricole adiacenti.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno poi portato anche all’individuazione di un complesso produttivo di calcestruzzo per la lavorazione, la produzione e lo stoccaggio dei rifiuti realizzato abusivamente, peraltro in una zona sismica e, per di più, sottoposta a vincoli paesaggistici e naturali.

Con il sequestro preventivo dell’intero impianto produttivo e dell’area attigua adibita a discarica, è scattata anche la denuncia dei due imprenditori cilentani per le numerose violazioni in materia ambientale ed edilizia riscontrate.