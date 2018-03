La Principessa Primula incontra i bambini delle scuole del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il fumetto scritto e illustrato da Paco Desiato – ideato e prodotto dall’Associazione Equinozio Eventi e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – continua il suo lavoro di sensibilizzazione e divulgazione delle “buone pratiche” per la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio cilentano.





Il Presidente del PNCVDA continua il suo viaggio di distribuzione del fumetto Storie Facile – la Principessa Primula. Dopo aver omaggiato le Scuole dei Comuni di Ceraso, Cuccaro, Futani e San Mauro La Bruca ora tocca al comune di Policastro Bussentino.

Giovedi 8 Marzo, dalle ore 10, il Presidente Tommaso Pellegrino consegnerà trecento copie del fumetto agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Santa Marina la scuola della vulcanica dirigente scolastica Maria De Biase. Per l’occasione il Presidente dell’associazione Equinozio Eventi, Salvatore Amborsino, incontrerà gli alunni per spiegare come è nata l’idea del fumetto e perché è importante apprendere, tramite la lettura di una ‘storia facile’, i principi basilari per un corretto comportamento ambientalista a tutela del proprio territorio.

“Gli incontri nelle scuole con la presentazione del fumetto “Primula”​- dichiara il Presidente Tommaso Pellegrino -, sono sempre momenti indelebili. L’entusiasmo dei bambini, la loro energia e curiosità, mi scalda il cuore e conferma, la nostra saggia intuizione con il progetto “Storie Facili”, ovvero generare un processo di conoscenza del Parco, partendo dai più piccoli abitanti. Conoscere, amare, preservare e proteggere, i tre passaggi fondamentali per rafforzare l’appartenenza e determinare una mentalità finalmente virtuosa.

Sarò felicissimo di far visita ad una scuola, l’istituto comprensivo di Santa Marina, che grazie al lavoro della sua dirigente Maria De Biase, è roccaforte delle buone pratiche ambientali ed alimentari. Un luogo dove quotidianamente si cresce in consapevolezza e cura del nostro ricco patrimonio, culturale e territoriale. Alle 14:00 incontreremo e saluteremo i bambini dell’istituto, guarderemo insieme il fumetto e parleremo di tutela e biodiversità .

A breve pubblicheremo un nuovo episodio di “Primula” , con tante novità, ma queste sono altre “Storie Facili”…..”



SCARICA GRATIS il Fumetto https://issuu.com/freakoutmag/docs/storie_facili_-_la_principessa_prim