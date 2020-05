Inquinamento fiume Sarno, sequestrato depuratore La Doria.

I carabinieri della stazione forestale di Sarno (Salerno) hanno sequestrato un impianto di depurazione dell’ impresa conserviera “La Doria s.p.a” a ridosso del fiume Sarno. Il provvedimento è scattato nell’ambito dei controlli in corso agli scarichi industriali e civili, che finiscono nel fiume Sarno e nei suoi affluenti.

Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.

Il sequestro ha interessato le vasche situate a valle dell’impianto di depurazione del sito produttivo, in quanto non indicate quali aree di deposito temporaneo nell’ atto di autorizzazione e nelle quali erano illecitamente depositati rifiuti liquidi e fanghi.

Il provvedimento riguarda anche l’impianto di osmosi e filtrazione dell’ impresa, poiché durante il ciclo industriale le acque provenienti dall’ impianto venivano scaricate direttamente nel Rio Foce, affluente del fiume Sarno, che ricade nel parco Regionale del fiume Sarno, senza che fossero sottoposte ai prescritti trattamenti di depurazione.