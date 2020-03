Incendio a Sarno, Costa dispone indagini Noe.

“Il settore dei rifiuti è sotto attacco e neanche in un periodo di grave emergenza sanitaria come questo che stiamo vivendo i piani criminali rallentano o si fermano, con spregio di ogni norma e di ogni morale. Ho attivato immediatamente il NOE perché le indagini vengano condotte con incisività e vigore. Questi ecocriminali devono andare via dal nostro territorio. Sono come dei tumori: vanno estirpati via con decisione”.

Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a proposito dell’incendio di un impianto di trattamento rifiuti a Sarno, nel salernitano, finalizzato al recupero e alla produzione di materie prime secondarie costituite da miscele eterogenee di materie plastiche. (ANSA)