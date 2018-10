Il Tour Aludays fa tappa a Salerno da mercoledì 3 a domenica 7 per sensibilizzare sul riciclo dell’alluminio.

Approda domani a Salerno il road tour ALUDAYS, le giornate dedicate alla raccolta differenziata dell’alluminio promosse dal Consorzio CIAL (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio) per far conoscere meglio ai cittadini il mondo dell’alluminio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito.

Obiettivo degli ALUDAYS, realizzati con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Salerno con cui il Consorzio opera da tempo, è consolidare e migliorare i risultati di raccolta differenziata dell’alluminio in città, uno dei cinque capoluoghi del Sud Italia selezionati per l’iniziativa grazie alla volontà della pubblica amministrazione di rendere la città modello di sostenibilità ambientale.

Il TOUR ALUDAYS stazionerà per 5 giorni. Domani e giovedì , gli inviati di CIAL “invaderanno” le strade di Salerno con le Riciclette®, city bike ottenute dal riciclo di 800 lattine, per incontrare i cittadini e fornire loro informazioni sulla raccolta differenziata dell’alluminio nelle loro città.

Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre , invece, sul Lungomare Trieste (altezza Bar Nettuno) sarà allestito uno stand di CIAL grande circa 40 metri quadri dove, attraverso alcuni giochi e momenti di coinvolgimento, i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità di “buoni ricicloni” e vincere, giocando, dei simpatici gadget realizzati proprio in alluminio riciclato.

Lo stand sarà inaugurato da un incontro con la stampa venerdì 5 ottobre alle ore 11 . Interverranno: Stefano Stellini, responsabile relazioni territoriali di CIAL, Angelo Caramanno, Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Sara Petrone, Consigliere Comunale di Salerno, Raffaele Fiorillo, presidente di Salerno Pulita, società che gestisce le operazioni e il servizio di raccolta. Nell’occasione, saranno forniti i risultati di raccolta differenziata dell’alluminio a Salerno negli ultimi due anni.

All’evento parteciperà inoltre una nutrita rappresentativa di piccoli studenti della Scuola Primaria “Medaglie d’Oro”.

Intanto, prosegue anche online la campagna #nonsololattine lanciata da CIAL per raggiungere i nuovi obiettivi di riciclo fissati dalla Comunità Europea e focalizzare l’attenzione dei cittadini sulle diverse tipologie di imballaggi in alluminio che possono essere oggetto della raccolta e quindi di riciclo.

Tra le iniziative messe in campo per coinvolgere i cittadini del capoluogo, il concorso web attivo fino al 20 novembre all’indirizzo www.nonsololattine.it che consentirà ai residenti a Salerno di vincere la famosa RICICLETTA® city bike ottenuta dall’equivalente di 800 lattine per bevande in alluminio riciclato.

Come si gioca? E’ facile. Basterà rispondere ad un paio di domande sulla raccolta differenziata oppure risolvere alcuni facili giochi sul riciclo dell’alluminio. In ogni città saranno messe in palio 20 Riciclette, quindi 100 in tutto.