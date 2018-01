Fonderie Pisano, il Sindaco Napoli: “Pronti ad assumere provvedimenti per la salute dei cittadini”.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno hanno partecipato lunedì 15 gennaio, presso la Regione Campania, alla riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca con il Comitato Salute e Vita ed i referenti scientifici per analizzare la situazione delle Fonderie Pisano.

“Il Comune di Salerno – dichiara il Sindaco Napoli – condivide e sostiene con forza l’impegno del Presidente De Luca per la soluzione dell’annosa vicenda, a partire in primo luogo dalla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. A tal proposito siamo pronti, una volta completate le indagini sanitarie disposte dalla Regione Campania, ad assumere con urgenza tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la salute dei cittadini. Allo stesso modo, in coerenza con tutte le iniziative assunte in passato, il Comune di Salerno è pronto a tutto quanto necessario per il prosieguo dell”attività produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali. Salute, produzione ed occupazione possono procedere congiuntamente.