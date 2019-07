Cicca Day sabato 20 a Laviano.

Cicca Day a Laviano: secondo appuntamento a Laviano (SA), dopo Piazza della Repubblica anche in Villa Comunale, sabato 20/07/2019 dalle ore 10,00 alle 13,00 i Volontari del Sodalizio Amici di Laviano insieme ai Giovani del Servizio Civile Progetto Ambientiamoci raccoglieranno le Cicche presso la Villa Comunale di Laviano ed inviteranno i partecipanti a sorbire un Caffè gratis presso il Bar Kings offerto dall’Associazione.

L’iniziativa rientra in una campagna di sensibilizzazione in occasione dell’entrata in vigore della nuova Legge, che punisce con multe salate, chi getta i mozziconi per strada. Nell’occasione saranno raccolte Firme per rendere anche Laviano Plastic Free.

Saranno presenti all’iniziativa i Soci Giusi Rosamilia, Gerardina Del Vecchio, Maria Rocco, Arcangelo Torluccio, Nicolino Ciottariello, Salvatore Megaro, Vittoria Pappalardo e il Presidente Enrico Flauto.