Capitan Acciaio premia Salerno per la raccolta differenziata.

Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio sono protagonisti in Piazza Concordia con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata.

“Salerno per noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega Valentina Re del Consorzio RICREA -. Nell’ultimo anno la Campania ha ottenuto un incremento del 4% rispetto al 2016, attestando a fine 2017 una resa di 2,73 kg abitante/anno, e confermandosi tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Salerno è stato conferito questa mattina uno speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA

“Grazie ai cittadini di Salerno, che sono stati bravi e credo si confermeranno nei prossimi anni addirittura con percentuali migliori – ha commentato Angelo Caramanno, Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno –. Questa manifestazione deve rappresentare uno stimolo per la Città a fare meglio, per noi amministratori che abbiamo questa responsabilità ma anche per i cittadini, a dimostrazione che con uno sforzo quotidiano si ottengono dei risultati importanti”.

In via Lungomare Trieste, lato Piazza della Concordia, il supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Negli ultimi 20 anni l’Italia ha avviato a riciclo complessivamente 5,6 milioni di tonnellate di imballaggi in acciaio, un quantitativo sufficiente per realizzare le carrozze di un treno lungo da Roma a Parigi composto da 50.700 vagoni, o 56.300 Km di binari ferroviari, pari ad oltre il doppio dell’intera linea ferroviaria italiana, con percentuali di riciclo sull’immesso al consumo che dal 2009 hanno superato quota 70%.

