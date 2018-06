Campania Eco Festival, domenica 10 all’isola ecologica di Nocera.

Willie Peyoter, Speaker Cenzou & Il Nucleo e Barone Lamberto chiuderanno la ottava edizione del Campania ECO Festival.

Gli artisti saliranno sul palco del #CEF2018 per i concerti conclusivi di domenica 10 giugno all’isola ecologica di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore (SA). Prevendite disponibili sul sito PostoRiservato.it

Il festival che diffonde il rispetto per l’ambiente e la divulgazione della green economy attraverso la forza comunicativa della musica e dell’arte, primo progetto di musica live in Italia a tenersi all’interno di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, e premiato a Roma all’interno della rassegna “Comuni Ricicloni 2017” di Legambiente, quest’anno avrà come tema musicale l’hip hop.

L’ottava edizione del Campania ECO Festival è realizzata con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e il sostegno della “Fondazione Ca.Ri.Sal” e del Consorzio RICREA, con il quale il CEF lavora per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio.

A supporto delle attività del #CEF2018 ci sono anche: la qualità di una storica azienda italiana come la Birra Forst; la qualità della pizza, simbolo campano per eccellenza, prodotta dalle sapienti mani del mastro pizzaiolo Angioletto Tramontano de O’ Sarracino, una delle migliori pizzerie in regione; il sostegno e l’innovazione da parte di aziende come Condor Ponteggi/Sky EdilAgro e Sabox srl/FormAperta; il Consorzio ECOEM per la raccolta, ritiro, trattamento, riciclo dei RAEE.

Partner culturali, invece, sono: Libera Salerno, Legambiente Campania, GreenPeace, Radio Booonzo, l’op della Piana del Sele TerraOrti e l’etichetta indipendente Fusuoni Recordz.

Il rapper torinese Willie Pyote salirà sul palco del #CEF2018. Il Campania ECO Festival di domenica 10 giugno rappresenta la prima tappa in Campania del seguitissimo “Ostensione della Sindrome Tour” di Willie Peyote, che segue l’uscita dell’album “Sindrome da Tôret” dell’ottobre 2017.

La formazione che segue Willie Peyote nei live è composta da: Frank Sativa al synth; Luca Romeo al basso; Marco Rosito alla chitarra; Dario Panza alla batteria.

Oltre a Willie Peyote ci saranno anche Speaker Cenzou & Il Nucleo, unione del vecchio e del nuovo corso del rap e dell’hip hop partenopeo con elementi di spicco del panorama musicale napoletano e nazionale.

In consolle possiamo trovare Oluwong, producer e beatmaker.

Ai microfoni troviamo Oyoshe, talento della zona flegrea, giovanissimo e già con all’attivo molteplici uscite discografiche e importanti connessioni con tantissimi artisti americani ed europei.

Dall’altro lato troviamo Pepp Oh, che con il suo primo album “Sono un cantante di Rap” ha lasciato un segno importante nella odierna scena Rap campana.

Come ciliegina sulla torta Simona Boo, precedentemente voce dei 99 posse.

Anche Barone Lamberto, progetto musicale di Kheyre Yusuf e apprezzato cantautore italo/somalo di Modena, salirà sul palco del #CEF2018.

Kheyre Yusuf Abukar Issak, conosciuto anche come “Walamaghe” o come il più recente “Barone Lamberto”, è un cantautore attivo nel panorama modenese da molto tempo.

Ad aprire i concerti ci sarà il CEF DifferenziaRap Freestyle Battle, evoluzione hip hop del decennale DifferenziaRock. La battle avrà come parole chiavi il green, tematica da cui i rapper in concorso potranno snocciolare rime e contenuti spettacolari.

Il CEF DifferenziaRap sarà coordinato dai ragazzi dell’etichetta discografica “Fusuoni Recordz”.

Al vincitore della battle è riservato un premio di 300 euro.

Durante i concerti ci saranno tantissime altre associazioni e festival green che popoleranno gli spazi dell’isola ecologica di Fosso Imperatore.