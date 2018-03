Caccia al dischetto con Legambiente Salerno domenica 25.

Domenica 25 Marzo 2018 avrà luogo un’attività di pulizia delle spiagge in compagnia dei volontari di Legambiente Salerno e degli amici ARCAN – Salerno Cantieri&Architettura e Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati. Appuntamento alle 10.00 presso il Grand’Hotel Salerno, Lungomare Tafuri, Salerno, per poi spostarci su diverse spiagge del litorale.

In seguito al disastro che ha colpito le coste di ben 3 Regioni italiane e che ha visto lo spiaggiamento di migliaia di dischetti di plastica causato da un cedimento strutturale di una vasca dell’impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele, in Campania, abbiamo deciso di spostare il secondo appuntamento di pulizia del Fiume Irno su diverse spiagge libere della città di Salerno.

Ci assale sempre un senso di desolazione di fronte al senso di irresponsabilità di coloro che danneggiano l’ambiente mettendo sempre più a repentaglio la vita della flora e fauna selvatica e dell’uomo stesso e che, soprattutto, danno per scontato di poterla fare franca.

Noi continuiamo a fare il nostro lavoro di resistenza attiva, come gesto di responsabilità civile e umana aderiamo alla #cacciaaldischetto promossa da Clean Sea Life: nel prossimo fine settimana in Toscana, Lazio e Campania ci sarà una mobilitazione generale, un weekend per il mare, da soli o in compagnia, in spiaggia per raccogliere i dischetti che stanno tappezzando le spiagge italiane e salernitane, raccoglieremo ciò che qualcuno ha scaricato sulle spalle dell’umanità, ma ci piacerebbe avere quanto più supporto possibile.

La presenza di tutti significa tanto in queste circostanze perché dà valore a uno sforzo che sempre di più deve essere condiviso, l’intolleranza verso i reati ambientali non deve restare nelle aule di tribunale ma deve essere sentita nella nostra quotidianità.