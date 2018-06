Laurea: un test on line per fare la scelta giusta!

Con le prove della maturità 2018 ormai agli sgoccioli, migliaia di studenti sono alle prese con la scelta della facoltà cui iscriversi: quale percorso di studi imboccare per vivere al meglio gli anni dell’università ed investire in maniera efficace nel proprio futuro?

La scelta del corso di laurea giusto è un processo complesso, che richiede tempo e coinvolge numerosi fattori: interessi, desideri, opportunità occupazionali, aspirazioni lavorative, prospettive per il futuro e molto altro ancora.

Per aiutare le future matricole a destreggiarsi nella scelta, UniCusano ha realizzato UniTest: un questionario interattivo che, attraverso un percorso di domande tematiche, riesce a fornire un profilo di studi quanto più possibile in linea alla personalità e alle attitudini di chi risponde al test.

L’intento del test è quello di fornire spunti di riflessione a chi si accinge ad una scelta decisiva per il proprio futuro, senza determinare né influenzare la scelta del corso di studio dell’allievo.

Il test richiede pochi minuti, è totalmente gratuito e disponibile online cliccando su UniTest

Per maggiori informazioni sui corsi di laurea di Ingegneria, Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Psicologia, è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell'Università Niccolò Cusano.