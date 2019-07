Voglia d’impresa al Liceo Artistico Sabatini Menna.

E’ già attivo il gruppo di lavoro del Liceo Artistico Sabatini Menna per pianificare la quarta edizione del progetto L.I.C.E.O. ART a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – POR Campania FSE 2014/2020”. Un impegno crescente profuso dalla Dirigente Scolastica Ester Andreola (nella foto), dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rita Guariniello e da tutto il personale dell’Istituto che continua a pianificare il coinvolgimento di studenti e giovani verso attività didattiche innovative, richieste dal mercato del lavoro, anche attraverso la creazione di una nuova struttura di riferimento all’interno dell’Istituto aperta alla partnership con professionisti, imprese e istituzioni.

L’impegno in materia di cultura e arte del bello e dell’utile apre le porte a nuove attività di lavoro autonomo profit, no profit. Il forte legame che lega il Liceo salernitano alle dinamiche occupazionali, sociali ed economiche territoriali ha consentito all’Istituto il conseguimento di risultati progettuali significativi in materia di cultura del “lavoro autonomo, dell’autoimprenditorialità e del terzo settore”.

Il Liceo Artistico Sabatini Menna si accinge infatti a progettare LICEO ART IV, dopo l’approvazione del progetto “Officina Cultura e Multimediale” a valere sul bando “Potenziamento della Cultura dell’Imprenditorialità” e al progetto “Luci D’Artista in LAB” finanziati dal MIUR nell’ambito dell’avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio artistico, culturale e naturalistico” avente l’obiettivo strategico comune di creare nuove attività capaci di incidere sui livelli occupazionali e sullo sviluppo della provincia di Salerno.

Una offerta formativa ampia e innovativa rivolta a studenti dell’Istituto e ad under 25 diplomati e/o fuoriusciti dal mondo della scuola, provenienti anche da altri Istituti Scolastici, da diplomati di Salerno e provincia. Confermato per il quarto anno il laboratorio di Creazione d’Impresa e Orientamento Professionale che opera col brand dell’Officina delle Imprese concepito e valorizzato in collaborazione con la QS & Partners di Vincenzo Quagliano.

Il brand ha acquisito un appeal notevole sull’intero territorio della provincia di Salerno, presso le Istituzioni locali, regionali e nazionali consolidando il ruolo dell’Istituto quale struttura di riferimento anche per l’avvio di attività autonoma, micro imprenditoria a conduzione giovanile oltre che per i servizi di orientamento e sostegno alle scelte professionali e formative degli alunni.